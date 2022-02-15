Rusya'dan geri adım: Askerlerini çektiler

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15 Şubat 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 12:32:00

Rusya'nın batı ve güney bölgelerinde bazı askeri birlikler üslerine dönüyor

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Güney ve Batı Askeri Bölgelerindeki bazı birliklerin tatbikat kapsamındaki görevlerinin tamamlandığını belirtti.

Söz konusu birliklerin bağlı bulundukları garnizonlara döndüğünü kaydeden Konaşenkov, "Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı." dedi.

Konaşenkov, Belarus'ta devam eden tatbikatlara ise yabancı ülkelerin askeri ataşelerinin de davet edildiğini belirterek "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır." diye konuştu.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı UKRAYNA RUSYA ASKER
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