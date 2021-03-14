Rusya'dan flaş açıklama: Hazırız

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14 Mart 2021 Pazar 13:05:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 13:05:00

Rusya'dan flaş, Milli Muharip Uçak açıklaması: Destek vermeye hazırız

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Türkiye'nin üretime hazırlandığı yerli ve milli üretilecek olan Milli Muharip Uçak (MMU) için altyapı çalışmaları sürerken, Rusya'dan konuya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova, MMU için üretim ve faaliyet alanlarında Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Üretilen İHA ve SİHA'larla dünya genelinde adından söz ettiren Türk savunma sanayi kısa zamanda bu alanda itibar sahibi ülkelerden biri haline geldi. Türkiye'nin bir diğer hedefi ise Milli Muharip Uçak (MMU).

Haber7'nin TASS'tan aktardığı habere göre, bu alanda yürütülen çalışmaların vücut bulmasıyla ortaya çıkan TUSAŞ TF-X Muharip uçağın 2025 yılında teslim edilip uçuşunun yaptırılması planlanıyor.

Türkiye'nin bu alandaki çalışmaları devam ederken, havacılık alanındaki üretici anlamında önemli ülkelerden biri olan Rusya'dan Türkiye'ye "Üretimde destek" mesajı geldi.

Türkiye'nin MMU-TF-X üretimi çalışmaları devam ediyor. Fizibilite çalışmalarının yanı sıra Ar-Ge ve paça konularında önemli adımlar atılırken, üretimde iş birliği konusunda Rusya'dan Türkiye'ye destek mesajı geldi.

"DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Teşkilatı Sözcüsü Valeria Reshetnikova Rusya'nın daha önce Türk TF-X beşinci nesil avcı uçağını geliştirme programına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Sözcü Reshetnikova "Türk tarafı uzun süredir kendi TF-X beşinci nesil savaş uçağını geliştirme projesini sürdürüyor. Rusya bu program kapsamında işbirliği olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu." dedi.

SU-57 İÇİN GÖRÜŞME

Valeria Reshetnikova, yaptığı açıklamada Rusya'nın Su-35 ve Su-57 savaş uçaklarının olası teslimi konusunda Türkiye ile görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.

MMU ÜRETİM, TESLİMAT VE UÇUŞ TAKVİMİ

Milli Muharip Uçak'ın çalışmaları devam ederken TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, projenin takvimine ilişkin Sputnik'e değerlendirmelerde bulunmuştu.

Kotil "5'inci nesil avcı uçağımız MMU'nun, 18 Mart 2023 yılında hangardan çıkışını gerçekleştireceğiz. MMU, 2025'te ilk uçuşunu yapacak, 2029'da ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : milli muharip uçak rusya destek
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