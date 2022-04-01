"Ukrayna'ya cevap hazırlıyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini ve Moskova'nın Ukrayna'nın tekliflerine yanıt hazırladığını açıkladı.

Lavrov, Hindistan'da mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği basın açıklamasında, Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğini ve Kiev'in Kırım ve Donbas'taki duruma ve tarafsız kalmasının gerekliliğine dair "daha fazla anlayış" sergilediğini belirtti.

MARİUPOL'DE SOKAK ÇATIŞMALARI

Rus füzelerinin hedefi olan Mariupol'de ise artık şehir çatışmaları devam ediyor.

Kent haftalardır kuşatma altında Belediye başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu 5 binden fazla sivil öldürüldü.

Ukrayna kuvvetleri, Rusların çekiliyoruz açıklamasına şüpheyle yaklaşıyor.

"RUS ORDUSU 15 HAVALİMANINI YOK ETTİ"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya toplam 1370 füze fırlattığı belirtildi.

Saldırılarda 148 çocuğun hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, 10 milyondan fazla Ukraynalının savaş nedeniyle evlerini terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Rusya, Ukrayna'da 15 havalimanını yok etti. İşgalciler, her gün vahşet uyguluyor. Bunu affetmeyeceğiz" ifadelerine yer erildi.

"HERSON'DA 11 YERLEŞİM BİRİMİ RUS ORDUSUNDAN KURTARILDI"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun kayıplar yaşaması nedeniyle başkent Kiev'i bloke edemediği ve ele geçiremediği belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'da savaşan ordusunu güçlendirmeye devam ettiği ve bunun için Rusya Güney Askeri Bölgesine bağlı birlikleri savaşa dahil ettiği kaydedilen açıklamada, "Rusya, geçici olarak işgal altında bulunan Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde kendi yönetimlerini kurmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, ilerleyen günlerde Ukrayna'nın güney ve doğusundaki bölgelerde saldırıları sıklaştırabileceği ifade edildi.

Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de Herson bölgesindeki 11 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı kaydedildi.

UKRAYNA'DA 1300'DEN FAZLA YERLEŞİM BİRİMİ ELEKTRİKSİZ

Ukrayna Enerji ve Kömür Endüstrisi Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede 1339 yerleşim biriminde elektriğin olmadığı belirtildi.

Bu yönde çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, Kiev, Donetsk ve Sumi'nin yanı sıra Harkiv, Mıkolayiv, Jitomir, Zaporijya ve Herson bölgelerinde 71 binden fazla kişinin yeniden elektriğe kavuşabildiği aktarıldı.

Açıklamada, 338 bin tüketicinin ise doğal gazsız kaldığı ifade edildi.

"RUSLAR YENİ SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

Zelenski, Telegram kanalından paylaştığı görüntülü mesajda, "İşgalcileri, Kiev, Çernihiv ve Sumi'de püskürtmeye devam ediyoruz. Mart ayının başlarındaki askeri yoğunluklarını sürdüremeyeceklerini anladılar" dedi.

Ancak bunun bir taktik olduğunu belirten Ukrayna lideri, "Şu an bizim için çok zor ve çok önemli olan başka bölgelere konsantre olmak için onları püskürttüğümüz bölgelerden uzaklaşıyorlar" diye konuştu.

Zelenski, Rus güçlerinin Donbas, Mariupol ve Harkov'da şiddetli saldırı hazırlığında olduğunu savundu.