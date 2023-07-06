Rusya'dan Çin'e "dostluk ziyareti"

Çin Komünist Partisinin yayın organı Global Times'ın haberine göre, Rus donanmasına ait Pasifik filosundan 2 gemi, Çin'in en büyük limanlarına ev sahipliği yapan Şanghay şehrine ulaştı.

"Dostluk ziyareti" kapsamında, Rus ve Çin donanmasının, gemiden gemiye iletişim, manevra formasyonu ve deniz araştırma ve kurtarma alanında ortak tatbikat yapacağı belirtildi.

7 gün sürecek ziyaret, Moskova ve Pekin'in 3 Temmuz'da dünyada barış ve istikrara olumlu katkı sağlama konularında işbirliği kararı almasının ardından geldi.

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, 3 Temmuz'da başkent Pekin'de bir araya gelmişti.

Çin ve Rusya'nın ortak çabalarıyla iki ülkenin orduları arasındaki ilişkilerin derinleşeceğini belirten Li, bu sayede ilişkilerinin yeni bir seviyeye çıkacağını ifade etmişti.

Li, donanmalar arasındaki iletişimin her düzeyde güçlendirilmesi ve düzenli olarak tatbikat yapılması konusunda da umutlu olduğunu dile getirmişti.