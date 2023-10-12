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Rusya'dan BMGK'ya Filistin çıkışı: "Aldığınız kararları uygulayın"
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12 Ekim 2023 Perşembe 17:33:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 17:33:00

Rusya'dan BMGK'ya Filistin çıkışı: "Aldığınız kararları uygulayın"

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin çatışması biter bitmez Filistin devletinin kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail-Filistin çatışması biter bitmez Filistin devletinin kurulmasına yönelik BMGK kararlarının uygulanmasını istedi.

Lavrov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısından sonra Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda İsrail-Filistin çatışmasının ele alındığını aktaran Lavrov, BDT'ye üye devletlerin çatışmaların durması ve müzakerelerden yana olduğunu belirtti.

Çatışmanın sona ermesinden sonraki duruma ilişkin beklentisini dile getiren Lavrov, "Bu çatışma biter bitmez, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ilkeler temelinde bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK'nin kararlarını uygulama sorumluluğunu herkesin ciddiye alacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BMGK kararları Filistin devleti Sergey Lavrov
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