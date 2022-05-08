"2 Ukrayna bombardıman uçağını vurduk"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 74. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Gece boyunca havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Harkiv bölgesindeki Ukrayna ordusuna ait bir tugayın komuta merkezi ile Artsız yerleşim birimi yakınındaki Çervonoglinskoye askeri havaalanının iletişim merkezinin imha edildiğini belirten Konaşenkov, "Odessa'da Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin 1241 projesinin bir korveti yok edildi." dedi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 130 Ukrayna askeri unsurunu vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Bahmut ve Krasnopolye bölgelerinde askeri birliklerin ve teknik araçların toplandığı 123 alan, 2 topçu bataryası, 2 mühimmat, füze ve top cephaneliği olduğunu aktardı.

Konaşenkov, 420'ye yakın Ukraynalı silahlı gücün öldürüldüğünü, 55 askeri teknik aracın imha edildiğini bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin, gece boyunca Yılan Adası üzerinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait 2 Su-24 model bombardıman uçağı, bir Mi-24 helikopterini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde gün boyunca toplamda 4 Ukrayna uçağı, 3'ünde çıkarma birlikleri bulunan 4 helikopter, 3 insansız hava aracı ve Ukrayna donanmasına ait bir hücumbotun yok edildiğini dile getirdi.

Füze ve topçu birliklerinin Harkiv bölgesinde 2 S-300 hava savunma füze sistemini vurduğunu da belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 156 uçak, 116 helikopter, 765 insansız hava aracı, 297 hava savunma füze sistemi, 2 bin 927 tank ve zırhlı araç, 335 çok namlulu roketatar, 1393 obüs ve havan topu, 2 bin 746 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

- "5 MAYIS'TAN BU YANA AZOVSTAL'DAN 51 SİVİL TAHLİYE OLDU"

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın önlemleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütünün aktif katılımıyla yapılan insani operasyonda Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan 5 Mayıs'tan bu yana 18 erkek, 22 kadın ve 11 çocuktan oluşan 51 sivilin tahliye edildiğini ve tahliyenin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna'da 8 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri anma günü için yapılacak kutlamalarda Kiev yönetiminin Rus ordusunu suçlamak için ülkenin batı bölgelerinde sivillerin ölümüne neden olacak provokasyon planladığını iddia eden Mizintsev, "Bu amaçla, Kramatorsk Tren Garı'nda olduğu gibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lviv ve Volın bölgelerinde insanların toplandığı kalabalık yerlere Toçka-U füzesiyle saldıracak." ifadelerini kullandı.

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