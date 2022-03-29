Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de!

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.

Rus heyeti taşıyan özel uçak saat 16.00'da Atatürk Havalimanı'na indi. Rus heyet, ardından konaklayacağı otele geçti.

Ukrayna heyetinin de akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Müzakerelerin bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşmesi planlanıyor.

Müzakereler iki gün sürecek.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri bugün saat 10.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

GÖRÜŞME BUGÜN SAAT 10.30'DA

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının bugün saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

UKRAYNA HEYETİ DE İSTANBUL'A ULAŞTI

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta birinci ay geride kalırken, bir yandan da barış süreci müzakereler devam ediyor. Bu kapsamda iki ülke heyetleri bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Rusya heyeti gündüz saatlerinde İstanbul'a gelerek konaklayacağı otele geçerken, Ukrayna heyetini taşıyan uçak ise saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Genel Havacılık Terminaline yanaşan uçaktan inen Ukrayna heyeti, kendilerini bekleyen konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Araçlara binen heyeti, konaklayacağı otele hareket etti. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin bugün saat 10.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelmesi bekleniyor.