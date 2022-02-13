Rusya ve ABD arasında denizaltı gerilimi

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim Rusya ile batılı ülkeleri karşı karşıya getirmeye devam ederken, gerilim bu kez Pasifik Okyanusu'nun kuzeybatısındaki Okhotsk Denizi'ne taşındı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kuril Adaları içerisinde bulunan Urup Adası açıklarında ABD'ye ait Virginia tipi denizaltının tespit edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "12 Şubat 2022 tarihinde yerel saatle 10.40'ta, Rusya karasularında Rus Pasifik Filosu'nun planlı tatbikat yaptığı bölgede, Kuril Ada Takımından Urup Adası yakınında ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait Virginia tipi denizaltı tespit edildi. Yabancı denizaltının mürettebatı, 'Rusya karasularındasınız. Yukarı çıkın' uyarılarını dikkate almadı" denildi.

Açıklamanın devamında ABD denizaltısının uzaklaştırılması için "İlgili araçların" kullanıldığına işaret edilerek, "Rusya devlet sınırını koruma yönetmenliğine uygun olarak TOF Marşal Şapoşnikov firkateyni mürettebatı ilgili araçlar kullandı" denilirken denizaltının yapılan müdahaleden sonra azami hızla uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Yaşanan olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Büyükelçiliği Savunma Ateşesi'nin çağrılarak nota verildiğini açıkladı