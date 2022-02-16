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16 Şubat 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2022 Çarşamba 15:35:00

Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı?Rus Büyükelçi Yerhov: Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız

Kaynak: TRT Haber

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik, "Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız" dedi.

Rusya, Batı'dan gelen açıklamaların aksine, Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarını reddetti. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Ukrayna'yı işgal etmeyecekleri ifade etti.

TRT Haber'de yer alan habere göre Ukrayna'nın işgal edileceğine dair tarihler verildiğini ancak bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyleyen Erkhov, "Bu konuda bir histeri yaşanıyor, abartmıyorum. Vatandaşlar tahliye ediliyor, konsolosluklar kapatılıyor ve yerleri değiştiriliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı neredeyse kaçınılmaz olarak işgal edeceği konuşuluyor ve işgalin olası tarihleri bile veriliyor. Bu arada bu tarihlerden biri dündü, biri bugün. Üçüncüsü ise yarın. Ne oldu, işgal gerçekleşti mi? Aynı zamanda saldırı silahları da dahil modern silahlar Ukrayna'ya pompalanıyor. Ukrayna ordusuna yabancı eğitmenler gönderiliyor." dedi.

"SALDIRMAYACAĞIZ"

Büyükelçi Aleksey Erkhov, şartların provokasyona açık olduğunu ve tansiyonun bilinçli bir şekilde yükseltilerek Rusya'ya yaptırım uygulanmak istendiğini söyledi.

Erkov, "Tüm yetkimi kullanarak bir kez daha ilan ediyorum; Rusya'nın yaklaşan işgaline dair tüm timsah gözyaşları boş bir propagandaya dönüştü. Dün saldırmadık, bugün saldırmadık ve yarın da saldırmayacağız. Çünkü biz hiçbir kimseye saldırmayacağız. Bu, genel olarak bu ülkeye tüm sevgi ve saygımla birlikte Ukrayna ile ilgili değil.

Küresel askeri-politik düzlemde Ukrayna'yı, füzelerin ve muhtemelen nükleer silah taşıyan savaş uçaklarının Rusya'ya erişebileceği bir ülke olarak görmek zorundayız. Yani, en başta bu Rusya ile Rusya'nın güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili." ifadelerini kullandı.

DİYALOG MESAJI

Acil sorunlara acil çözümlerin gerektiğini söyleyen Erkhov, "Bize göre diyalog ihtimali tükenmekten çok uzakta ve biz uluslararası temaslar oluşturmaya devam etmek niyetindeyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un NATO ülkelerine mektup gönderdiğini, bu mektubu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na kendisinin ilettiğini söyledi.

Rus büyükelçi, "Eğer Türkiye, Ukrayna ile olan 'ayrıcalıklı' ilişkisini kullanırsa Ukrayna'yı Minsk Anlaşması yükümlülüklerini yerine getirmeye ikna edebilir. Buna minnettar oluruz." dedi.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Erkhov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü, ziyarette üst düzeyde konuşulmayı bekleyen çok konu olduğunu belirtti.

Etiketler : Aleksey Erkhov rusya ukrayna
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