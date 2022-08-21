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21 Ağustos 2022 Pazar 18:20:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 18:23:00

Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık

Kaynak: AA

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Rusya, Ukrayna'da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.

Şoygu, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.

"Kinjal" hipersonik füzelerini Ukrayna'da kullandıklarını hatırlatan Şoygu, "Kinjal bizim özel askeri operasyonumuzda üç defa kullanıldı ve üç defa da mükemmel performansını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Dünyada bu füzenin özelliklerine sahip başka bir füze olmadığını dile getiren Şoygu, füzenin çok hızlı ve etkili yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, bu füzelerin Ukrayna'da önemli hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.

5. NESİL RUS SU-57 SAVAŞ UÇAĞI DA KULLANILDI

Rus Bakan Şoygu, Ukrayna'da 5. nesil Su-57 savaş uçağı da kullandıklarını belirterek, "Ukrayna'da Su-57 uçağı kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bu uçak mükemmel performansını gösterdi. Uçağın çeşitli hava savunma sistemlerine karşı çok yüksek derecede koruması var, füzelere karşı koruması var." diye konuştu.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ukrayna
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