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15 Haziran 2022 Çarşamba 14:50:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 14:51:00

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" kuruldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın öncülüğüyle oluşturulan hatta, sorunu çözüme ulaştırmak üzere Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarından general rütbesinde birer personel görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirdi.

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı.

Akar önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ardından Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Bakan Akar muhataplarına, insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti.

General görevlendirildi

Görüşmelerin diğer gündem maddesini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu.

Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi dile getirilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı.

Akar'ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı "kırmızı hat" oluşturuldu.

General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, sorunun çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim kuruyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini belirterek, "Hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı RUSYA UKRAYNA KIMIZI HAT
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