VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi
Rusya-Ukrayna krizi... "Barışın temin edilebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getird...
İstanbul uyarısı! "7'den büyük deprem olacak"
BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de "acil ateşkes" uygulaması gerektiğini belirtti
CHP ‘demokrasi' diyor ama afişleri söküyor!
CHP ile HDP/DEM pazarlığı listede
22 Şubat 2024 Perşembe 09:26:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 09:26:00

Rusya-Ukrayna krizi... Kurtulmuş: Barışın temin edilebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik

ABONE OL

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye olarak başından itibaren Rusya-Ukrayna krizinde hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunduk hem de bir an evvel her iki tarafın kabul edebileceği adil ve kalıcı bir barışın temin edilebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu Açılış Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye olarak başından itibaren Rusya-Ukrayna krizinde hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunduk hem de bir an evvel her iki tarafın kabul edebileceği adil ve kalıcı bir barışın temin edilebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : numan kurtulmuş bakü apa genel kurulu rusya ukrayna
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi

Filistin'de yaşananlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

Nilsu Berfin Aktaş ile Blok3 lakaplı Hakan Aydın'ın aşkı belgelendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX