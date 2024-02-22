TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14'üncü Genel Kurulu Açılış Töreni'nde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye olarak başından itibaren Rusya-Ukrayna krizinde hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sonuna kadar savunduk hem de bir an evvel her iki tarafın kabul edebileceği adil ve kalıcı bir barışın temin edilebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

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