VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek
ABD'deki siyasi kriz Orta Doğu'daki benzer durumları akıllara getirdi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Küresel gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ulaştı
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını mart sonuna kadar teslim etmek istiy...
Prens Harry, kitabında Kraliçe'nin ölümünü BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Dünyada Her Geçen Gün İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor
Bakan Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması
Komşudan, Türkiye'ye 100. yıl jesti
Afrika'yı tehdit eden terör sorunu 2023'te de listenin başında
Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi
İngiltere Başbakanı Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini görüşmeye çağırdı
Rusya: Ukrayna ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
06 Ocak 2023 Cuma 14:53:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:53:00

Rusya: Ukrayna ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, bugün saat 12.00 itibarıyla Ukrayna'da ateşkes uygulamaya başladığını belirten Konaşenkov, "Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü." dedi.

Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya'nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

Etiketler : rusya ukrayna ateşkes saldırı
Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu

Aslışah Alkoçlar'dan sekizinci ay pozu
Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma

Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma
Sahnelere Bakü'de dönecek

Sahnelere Bakü'de dönecek
20 bin kişilik koro

20 bin kişilik koro
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu
Benden 1 tane daha yok

Benden 1 tane daha yok
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf
Ayrılık nedeni ihanet değil

Ayrılık nedeni ihanet değil
Kırmızılı Begüm!

Kırmızılı Begüm!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX