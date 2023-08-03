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03 Ağustos 2023 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 17:18:00

Rusya resmen duyurdu: Petrol ihracatında kısıntı sürecek

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin gönüllü petrol ihracat kesintisine devam edeceğini belirterek, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." dedi.

Aleksandr Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini dile getiren Novak, "Rusya, piyasayı dengeleme çabalarının bir parçası olarak, eylülde petrol arzını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacak." ifadesini kullandı.

Rusya, ağustosta da petrol ihracatını günlük 500 bin varil düzeyinde azaltmıştı.

Suudi Arabistan'dan bugün yapılan açıklamada da ülkenin günlük 1 milyon varillik gönüllü petrol üretim kesintisini eylülde de uygulayacağı bildirilmişti.

Etiketler : Rusya Petrol Kesintisi Gönüllü İhracat Azaltma Rusya
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