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13 Ağustos 2023 Pazar 17:27:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 17:27:00

Rusya, Karadeniz'de yük gemisine uyarı ateşi açtı

Kaynak: IHA

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru seyreden Palau bandıralı yük gemisine uyarı ateşi açıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru seyreden Palau bandıralı yük gemisine uyarı ateşi açıldığı bildirildi.

Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Karadeniz'de yük gemilerine yönelik denetimleri artırdı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de Ukrayna'nın İzmail Limanı'na doğru seyreden Palau bandıralı Sukra Okan adlı yük gemisine Karadeniz Filosu'na bağlı devriye gemisi Vasily Bykov'dan uyarı ateşi açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin taşınmasına yönelik denetim için durma talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı" denildi.

Uyarı ateşinin ardından Vasily Bykov'dan gemiyi denetlemek üzere bir grup askeri taşıyan Ka-29 tipi helikopterin havalandığı belirtilen açıklamada, "Telsiz konuşmalarının ardından gemi durdu ve denetim ekibi yük gemisine indi" ifadeleri kullanıldı.

Denetimin ardından yük gemisinin İzmail Limanı'na doğru seyrine devam ettiği aktarılan açıklamada, "Karadeniz Filosu belirlenen alanlarda devriye gezmeye devam ediyor" denildi.

Rusya, tüm gemileri potansiyel askeri kargo taşıyıcı olarak değerlendiriyor

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 19 Temmuz'da yapılan açıklamada, "Karadeniz Girişimi'nin işlerliğinin sona ermesi ve deniz insani koridorunun kapatılması nedeniyle 20 Temmuz 2023 saat 00.00'dan (TSİ) itibaren Karadeniz Havzası'nda Ukrayna limanlarına seyreden tüm gemiler potansiyel askeri kargo taşıyıcıları olarak değerlendirilecek" denilmişti.

Etiketler : Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna Ukraine Uyarı ateşi Gemi Karadeniz
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