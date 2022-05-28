Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Terör örgütü ile görüşüyoruz

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28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan çarpıcı açıklamalar! Dikkat çeken 'Türkiye' vurgusu

Kaynak: İHA

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov RT Arapça'ya verdiği bir röportajda Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahlar konusunda ‘kırmızı çizgi' uyarısı yaptı. Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz" ifadesini kullanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki rolüne dikkat çekerek, " Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yanadır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Suriye'de olanlara kayıtsız kalamaz" ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus yayın kuruluşu Russia Today'in (RT) Arapça kanalına röportaj verdi. Rusya'nın Suriye'de bulunma nedenini Esad ile yapılan ikili anlaşmalara bağlayan Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine buluyoruz. Biz orada Birleşmiş Milletler'in sözleşmelerine uygun olarak bulunuyoruz ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız" dedi.

"TÜRKİYE OLANLARA KAYITSIZ KALAMAZ"

Lavrov Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarına karşı ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini işaret ederek, "Hala kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordu birlikleri var orada. ABD askerleri, hala Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve terör örgütü PKK birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar. Türkiye tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. PKK ile de görüşüyoruz. Onları, ABD'nin bir vaatte bulunup nasıl yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın, pragmatik temellere göre de Şam ile ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içindeki bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, SADECE BARIŞIN SAĞLANMASINDAN YANADIR"

Lavrov röportajı sırasında muhabirin, Türkiye ve İtalya'nın Rusya ile Kiev arasında müzakereleri organize etme çabalarına yönelik sorduğu soruyu da yanıtladı. "Batılı meslektaşlarımızın Zelenskiy ve Ukrayna halkını bize karşı zafer elde etmek için kullandıklarını defalarca söyledik" diyen Lavrov konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Washington'da Berlin'de, Londra'da ve Varşova'da bu açıkça dile getiriliyor. Operasyon başladıktan sonra Kiev'in müzakere teklifine hemen karşılık verdik. Belarus'ta yüz yüze müzakereler gerçekleşti. Ukrayna'nın müzakerelerden ne elde etmeye çalıştığını anlamaya çalıştık. Birkaç tur sonra İstanbul'da bir oturum önerildi. Bu oturumda ilk kez Ukrayna tarafı tekliflerini kağıda döktü ve biz de Vladimir Putin'e (Rusya Devlet Başkanı) rapor verdikten sonra Ukrayna tarafına temel konularda çalışmaya hazır olduğumuzu söyledik. Ertesi gün askerlerimizin çekilmesiyle başlayan adımdan 3 gün sonra Bucha'da bir provokasyon oldu. İnsanları öldürmekle suçlandık. Türkiye ve İtalya'nın durumuna gelince. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 29 Mart'ta yapıldığı gibi Türkiye'nin bu imkanları sağlamaya hazır olduklarını düzenli olarak söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece barışın sağlanmasından yanadır ve buna mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırdır."

İtalya'nın anlaşma planına değinen Lavrov, henüz kendilerine bir belge sunulmadığını ve ortada sadece spekülasyonların bulunduğunu belirtti.

Etiketler : Sergey Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan RUSYA PKK
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