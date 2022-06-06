Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor.
Lavrov, Suriye'ye yeni hareket öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti. Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın tepelerine çökeriz' sözlerinden sonra tüm gözler Suriye sınırına çevrilmiş durumda.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu gelecek emri bekliyor. Operasyon haberiyle panikleyen PKK/YPG'li teröristler rejim bayrağıyla kendilerini korumaya çalışıyor.
Mehmetçik Türkiye'nin sınırını terörden temizlemek için operasyondan operasyona koşarken, Rusya'dan flaş bir adım geldi.
Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye düzenleyeceği yeni harekat öncesi ziyareti öne çekti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yarın Türkiye'ye gelecek.
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