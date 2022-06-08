Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz
Kaynak: AA
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Karadeniz koridoru konusunda "Türk dostlarımızın çabalarına büyük önem atfetmekteyiz çok önemlidir. Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de hazırız." dedi.
Lavrov şu değerlendirmelerde bulundu;
"Ukrayna limanlarından çıkan gemilerin güvenliğini her türlü çalışmaya hazırız. Bunu Türk mevkidaşlarımızla el ele yapmaya hazırız. Askeri harekatlarımızın hedeflerini kamuoyu çok iyi biliyor ve bu hedeflere ulaşacağız.
Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından (Suriye) sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. ABD, (Suriye'de) gayri meşru şekilde bir takım örgütleri besliyor."
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