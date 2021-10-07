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07 Ekim 2021 Perşembe 00:38:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 00:38:00

Rus televizyonunda haddini aşan sözler: Ağrı Dağı ve Kars'ı Rusya'ya katmanın zamanı geldi

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

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Rusya'da bir televizyon programında konuşan Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan Türkiye ile alakalı skandal sözlere imza attı. "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum..." diyen Simonyan "Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım." ifadelerini kullandı.

Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni, Ermeni kökenli Margarita Simonyan, 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında küstah açıklamalarda bulundu.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, "Vladimir Soloviyev ile Pazar Akşamı" adlı programda konuşan Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum..." sözlerini sarf etti.

"KARS VE AĞRI DAĞI'NIN RUSYA'YA GERİ DÖNMESİNİ İSTİYORUM"

Simonyan, Türkiye'ye yönelik tehditkar açıklamalarda bulunarak, Rusya'nın emperyal amaçlarını gözler önüne serdi. Simonyan'ın açıklamaları şöyle:

"Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti... Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de... O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür."

KARS'IN RUS İŞGALİNDEN KURTULUŞU

43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920'de harekete geçmesi ve 9'uncu Kafkas Tümeni'nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920'de düşman işgalinden kurtarıldı. Kâzım Karabekir Paşa, Doğu Cephesi Komutanı olarak Kars'ı kesin olarak Türk anavatanına yeniden kazandırdı.

8 Eylül 1920'de Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa Sarıkamış yönünde harekete geçerek, 29 Eylül'de Sarıkamış'ı kurtardı. TBMM Hükumeti'nin Doğu Harekâtı'nın Kars'a kadar uzatılmasını istemesi üzerine; 28 Ekim 1920'de Kazım Karabekir Paşa yeniden saldırıya geçti. 9. Kafkas Tümeni 30 Ekim'de Ermenilerin direnişini kırıp 46 şehit vermek suretiyle Kars'a girdi.

Etiketler : rusya simonyan türkiye
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