Almanya'dan Mali'ye Rus şirketi Wagner için uyarı

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16 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 10:30:00

Rus şirketi Wagner iki ülkenin arasını açtı: Anlaşırsanız askerlerimizi çekeriz

Kaynak: AA

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Mali'yi Rus şirketi Wagner ile anlaşmaması konusunda uyaran Almanya, anlaşmanın olması durumunda askerlerini ülkeden çekeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer Mali'yi Rus paralı askerleri bünyesinde barındıran Wagner şirketi ile anlaşmaması konusunda uyardı.

Kramp-Karrenbauer Twitter'dan yaptığı açıklamada, Mali ve Rus şirketi Wagner arasında bir anlaşmanın olması durumunda Alman ordusunun Mali'deki görevini sorgulayacağını belirterek, "Böyle bir anlaşma, Almanya'nın Fransa, Avrupa Birliği ve BM ile birlikte sekiz yıldır Mali'de yaptığı her şeyle çelişiyor." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer "Mali'nin Rus paralı asker gruplarıyla iş birliğinin doğru olduğu kanıtlanırsa bu, Federal Ordu'nun Birleşmiş Milletler Mali'deki Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Mali'deki Avrupa Birliği Eğitim Misyonu (EUTM) yetkisinin temelini sorgulayacaktır. Bu nedenle Federal Meclis ile birlikte sonuçlar çıkarmak zorunda kalacağız."değerlendirmesinde bulundu.

Afrika basınına göre Mali ile Wagner arasındaki anlaşma uyarınca Rus paralı askerleri Mali Silahlı Kuvvetlerini (FAMa) eğitmekten ve belirli üst düzey Malili liderlerin korunmasından sorumlu olacak. Wagner'e bunun karşılığında ayda yaklaşık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacak.

Mali'de yaklaşık 1100 Alman askeri bulunuyor.

Almanya MINUSMA ve EUTM ile Mali'de barışın korunmasına destek veriyor.

Etiketler : Almanya Savunma Bakanı RUS ŞİRKETİ Annegret Kramp-Karrenbauer Mali PARALI ASKER Wagner şirketi
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