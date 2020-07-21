  • BIST
    118121
  • Dolar
    6,8489
  • Euro
    7,8671
  • Altın
    404,1710
İstanbul
21 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Avrupa'yı panikletti! Alman Bakandan küstah açıklama
Irak Başbakanı Kazımi: Irak halkı İran'la iyi ilişkilerden yanadır
İçişleri Bakanlığı: Hatay'da bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi
Britanya Müslümanlar Konseyinden Uygur Türkleri için Çin'e karşı eylem çağrısı
Başkan Erdoğan'dan müjde! Uçak gemisi filomuz genişleyecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 144 bine dayandı
Bulgaristan'da Borisov hükümeti güvenoyu alamadı
Rus heyetten Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya konusu var
İsrail'e karşı ortak hareket! Fetih ve Hamas Gazze'de toplandı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında sıcak çatışma sürüyor
Yozgat'ta bir erkek cesedi bulundu
İsrail hava sahasını kapattı
Kerem Kamışlı: Sanat fuarlarında eskisi kadar kalabalık olmayacak ama satın alan yüzdesi artacak
Ünlü milyarderden uyarı geldi: Herkes para kazanıyor, patlayacak!
Türkiye, ABD ve AB'yi geride bıraktı
Beyaz eşya sektörü haziranda canlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Sahada yenilgiye uğradılar!
Kastamonu'da pastırma üreticilerinin 'coğrafi işaret' sevinci
Bartın'da denizde hortum oluştu
"TFF büyük bir adaletsizliğe imza atılmıştır"
"Şampiyonluğa değer şeyler yaptık""
Pınar Gültekin'in katili böyle yakalandı
İkinci el araçlarda sevindiren haber! Fiyatlar düşecek
İran'da korkutan tablo: Koronavirüs ölümlerinde rekor
21 Temmuz 2020 Salı 16:40:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 16:40:00

Rus heyetten Türkiye'ye kritik ziyaret! Masada Libya konusu var

ABONE OL

Libya'da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Verşinin ve beraberindeki teknik heyet Ankara'ya geliyor.

Libya'da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmek üzere Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve beraberindeki teknik heyet Ankara'ya geliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin başkanlığındaki teknik bir heyet Libya'da oluşan siyasi ve askeri krize çözüm bulmak ve yeniden yol haritası belirlenmesine yönelik diplomatik görüşmeler için Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet Rus heyetle bir araya gelecek. Masada ise Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizi ele alınacak çözüm yolları aranacak. Saat 16.00'da toplanması beklenen heyetlerin anlaşması ve yol haritasının çizilmesi halinde bakanlar ilerleyen süreçte bakanlar düzeyinde görüşmelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Ruslar önceden de diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan heyetle 13-14 Haziran tarihleri arasında Ankara'ya gelmişti fakat o görüşmelerde öne çıkan Sirte konusunda diplomatik tıkanıklık neticesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye ziyareti ertelenmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER