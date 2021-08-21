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21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:13:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 16:46:00

Rus donanmasına ait arızalı tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi

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Rus donanmasına ait arızalı askeri akaryakıt tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Ege Denizi yönünden boğaza giren, Rus donanmasına ait 105 metre boyunda ve 3 bin 359 groston ağırlığındaki "IMAN" adlı makine arızası bulunan gemi, yine donanmaya ait "Sergey Balk" isimli 69 metre boyundaki römorkör tarafından çekilerek Marmara Denizi yönüne doğru ilerledi.

Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği akaryakıt tankerinin götürüldüğü liman hakkında ise bilgi verilmedi.

Etiketler : rus donanması çanakkale boğazı sahil güvenlik
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