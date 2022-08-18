Rumların katliamı Barbarlık Müzesi'nde
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barbarlık Müzesi açıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlanan Barbarlık Müzesi açıldı.
Başkent Lefkoşa'da bulunan Barbarlık Müzesi'nin restorasyonun ardının gerçekleştirilen açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile KKTC hükümet üyeleri katıldı.
Tatar, "Tabip Binbaşı İlhan'ın eşi ve üç çocuğunu kaybetmiş bir kişinin, o ruh haliyle 'Vatan sağ olsun' demesi her şeye bedeldir. Kendisini rahmetle anıyorum" dedi.
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