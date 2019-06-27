Rumlara silah ambargosu kaldırılıyor

Yasa tasarısı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını hedef alıyor. Yasaya göre Rumlara silah ambargosu kaldırılacak, İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimiyle enerji ve savunma işbirliği geliştirilecek. Tasarıda ABD, İsrail, Yunanistan ve Rum Yönetimi arasında Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması da yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması halinde F-35 sevkıyatının engellenmesi yer alıyor.