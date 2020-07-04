Rumlar AB'ye yalvardı: "Türkiye'yi durdurun"
Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM, ABD ve AB'ye şikayet ettikleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle paniğe kapıldı. Anastasiadis, Avrupa Birliği'ne (AB) Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle ‘Türkiye'ye karşı sert tutum izlemesi' çağrısında bulundu.
Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis AB'ye 'Türkiye'ye karşı sert tutum izlemesi' çağrısı yaptı. Türkiye'nin sismik arama ve sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de başlattığı çalışmaları durdurabilmek için her yolu deneyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telekonferans yöntemiyle görüştü.
"DAHA KATI VE KARARLI OLMASI GEREKİR"
Rum lideri Anastasiadis'in Michel ile görüşmesinde "AB'nin, gerek AB, gerek de üye devletlerinin çıkarlarını koruyarak, Türkiye karşısındaki tutumunda daha katı ve kararlı olması gerekir" ifadelerine yer verdiği bildirildi.
"TÜRKİYE'NİN MEYDAN OKUMALARIYLA İLGİLİ OLARAK..."
Anastasiadis'in görüşmede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de engellenmesi gerektiğini ifade ederek, "Sanıyorum ki, herkesin de anladığı gibi, Avrupa Birliği'nin faaliyetlerinden, Türkiye'nin meydan okumalarıyla ilgili olarak, bunun artık böyle devam edemeyeceği gibi bir algı var" dedi.
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