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24 Kasım 2023 Cuma 08:23:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 08:23:00

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1129 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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68 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1129 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti.

Buna göre, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi. 1129 şüpheli gözaltına alındı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

Etiketler : ruhsatsız silah silah kaçakçıları gözaltı ali yerlikaya
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