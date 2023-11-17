Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1127 şüpheli gözaltına alındı.

7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;

6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,

2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,

5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca

1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam

8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.... pic.twitter.com/8xOkq0Kucx