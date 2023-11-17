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17 Kasım 2023 Cuma 08:26:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 08:26:00

Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1127 şüpheli gözaltına alındı.

73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1127 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya kaçakçılık operasyon
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