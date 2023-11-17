Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 1127 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1127 şüpheli gözaltına alındı.
73 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 1127 şüpheli gözaltına alındı.
7️⃣3️⃣ İlde Son 3 Günde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen MERCEK-4 Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 17, 2023
6️⃣9️⃣7️⃣ Ruhsatsız tabanca,
2️⃣5️⃣ Uzun namlulu tüfek,
5️⃣4️⃣ Kurusıkı tabanca
1️⃣1️⃣5️⃣ Ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam
8️⃣9️⃣1️⃣ Silah ele geçirildi.... pic.twitter.com/8xOkq0Kucx
Ayrıntılar geliyor...
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