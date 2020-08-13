RTÜK'ten KRT TV'ye ceza yağdı

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13 Ağustos 2020 Perşembe 17:48:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 17:48:00

RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialarda bulunan KRT TV'ye ceza yağdı

Kaynak: AA

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), koronavirüsü bahane ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadelerin kullanıldığı KRT TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulanması yönünde karar verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul toplantısında, Kovid-19 salgını, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan programlar ele alındı.

Üst Kurul, 19 Haziran'da KRT'de yayımlanan "Gündem Özel" programının konuğu Serdar Savaş'ın, lise ve üniversitelere giriş sınavlarının salgın sürecinde düzenlenmesine ilişkin değerlendirmelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca ile devlet yönetimine hakaret ve iftira niteliğinde olduğuna kanaat getiren Üst Kurul, KRT'ye idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, "Radyo Harman"daki programa katılan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un, Türkiye'nin Suriye politikasına yönelik iddiaları nedeniyle yayıncı kuruluş hakkında program durdurma ve idari para cezası kararları alındı.

Üst Kurulun gündeminde, sağlık beyanıyla sahte ürün ve ilaç pazarlaması yapan kanalların programları da vardı.

RTÜK, yalan beyanlarla halkı kandırarak sahte ilaç ile cinsel ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden Top Shop TV, Ber TV, Arafat TV, Alaska TV ve Dolunay INT kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası verdi.

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