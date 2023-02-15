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15 Şubat 2023 Çarşamba 20:40:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 20:40:00

RTÜK Başkanı Şahin'den medya kuruluşlarına teşekkür... "İyi ki varsınız"

Kaynak: AA

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Türkiye Tek Yürek" ortak yayını için medya kuruluşlarına teşekkür etti. RTÜK Başkanı Şahin, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : RTÜK Ebubekir Şahim Türkiye Tek Yürek

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