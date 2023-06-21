VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'li Soyer'den Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi... "Zafer değil yenilgi öğretir"
Romanya'nın en büyük petrol rafinerisi yandı
Kadıköy'de film gibi kovalamaca... 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli yakalandı
Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon
Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi trafiği
Erenler Belediye Başkanı Kılıç son yolculuğuna uğurlandı... Gözyaşlarına hakim olamadı
21 Haziran 2023 Çarşamba 22:59:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 22:59:00

Romanya'nın en büyük petrol rafinerisi yandı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Romanya'nın en büyük ham petrol rafinerisi Petromidia'da meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı.

Romanya'nın en büyük ham petrol rafinerisi Petromidia'da yangın çıktı.

Karadeniz kıyısında yer alan Romanya'nın en büyük ham petrol rafinerisi olan Petromidia'da yangın çıktı. Romanya Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının bir patlama sonrası çıktığı ifade edildi.

Hükümete bağlı acil müdahale birimi ise, yangının kontrol altına alındığını belirterek, havada tehlikeli madde tespit edilmediği aktarıldı. Bir acil durum müdahale sözcüsü, "Şu anda yangın söndürüldü. Tekrar tutuşma riski olduğu için personelitesisi boşaltıyor ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Rafinerinden yükselen siyah dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi.

Söz konusu rafineri, çoğunluğu Kazakistan devlet petrol şirketi KazMunayGaz'ın bir parçası olan KMG International'ın kontrolünde olan Rompetrol Rafinare'ye ait. Romanya devletinin rafineride yüzde 45 hissesi bulunuyor. Rafineri ham petrolü Kazakistan'dan alıyor.

Rafinerinin internet sitesine göre, geçtiğimiz yıl rafineri 5,26 milyon ton ham petrol işleyerek, benzin, motorin ve uçak yakıtı olmak üzere ürettiği 4,1 milyon ton akaryakıtın yüzde 63'ünü Romanya içine sattı.

Etiketler : romanya petrol yangın
"Yollarda aranje yapıyoruz"

"Yollarda aranje yapıyoruz"
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
Depremzedelere desteğe devam

Depremzedelere desteğe devam
42 bin TL'lik şıklık

42 bin TL'lik şıklık
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Ringde rakip tanımıyor

Ringde rakip tanımıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX