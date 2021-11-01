Roma'da mutabakat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Erdoğan ve Biden, ilişkileri geliştirmek için ortak mekanizma kurulmasında mutabık kaldı.

İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden, İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G20 Liderler Zirvesi marjında görüştü.

Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kaldı.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ ÖNCESİ F-16 YORUMU

Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi. İki lider ilk yüz yüze görüşmeyi haziran ayındaki NATO zirvesinde gerçekleştirmişti.

BEYAZ SARAY: YAPICI İŞBİRLİĞİ SÜRECEK

Beyaz Saray, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.

Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.

NATO'NUN ÖNEMLİ ÜYESİ

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma işbirliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.

Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Başkan Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yer aldı.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ BÖYLE DEVAM ETMEYECEK

Erdoğan, Biden'le görüşmesine ilişkin, "PKK/YPG'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda üzüntümüzü ilettik. Bundan sonraki süreç böyle devam etmeyecektir" dedi.

Başkan Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şu açıklamaları yaptı:

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ: Aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle sürdürülmesi, DSÖ tarafından tanınan aşıların uluslararası arenada ayrımcılığa tabi tutulması kabul edilemez. TURKOVAC'ı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

BIDEN'LA GÖRÜŞME: Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/YPG'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik. Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.

F-16 ALIMI: F-16'ların modernizasyonu ve yeni alım konusunda konusunda Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm. Biden'a 'Kongre'de ağırlığınız var. Sizden gerekli ihtimamı bekliyoruz' dedik.

MACRON'LA GÖRÜŞME: Sayın Macron'la görüşmemiz ağırlıklı olarak Afganistan'dan başlayarak Libya, Suriye. Şu anda Libya'ya yönelik sayın Macron'un bir zirve gayreti var, bununla ilgili bir daveti var. Bu davetle ilgili düşüncelerimizi aktardık. Berlin Konferansı'nın muadili bir konferans yapmak söz konusu.

AFGANİSTAN: Afganistan'dan yeni bir göç dalgası Türkiye için şu anda görünmüyor. Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz.

AB ORDUSU: (AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil.

MACRON'LA 50 DAKİKA

Başkan Erdoğan Roma'daki zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi. Görüşme, 50 dakika sürdü. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda konunun ele alındığı öğrenildi.

MICHEL İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile 40 dakika görüştü. Erdoğan ile Türkiye-AB ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Michel, bunun yanında Afganistan, Libya ve daha geniş bir bölgedeki gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

SCHOLZ DA GÖRÜŞMEDEYDİ

Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de kabul etti. 30 dakika süren görüşmede Başbakan Merkel'in görüşmeye davet ettiği, Almanya'da yeni koalisyon hükümetini kurmak için müzakerelerini sürdüren Olaf Scholz da yer aldı.

ÇARPIK TABLO UTANÇ VERİCİ

İklim değişikliği ile mücadelenin önemine değinen Erdoğan, "Dünyanın çevreyi en fazla kirleten ülkelerinin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktara bir bakın bu rakam iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıkları meblağdan yaklaşık 2 kat daha fazladır. Karşımızdaki bu çarpık tablo gerçekten utanç vericidir" dedi.