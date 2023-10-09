Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Kaynak: AA
Rize'nin 2 bin rakım üzerindeki yaylalarına kar yağdı. Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşlara dönüş çağrısı yaptı.
Kentte hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü.
Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.
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