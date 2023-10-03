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03 Ekim 2023 Salı 22:41:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 22:41:00

Rize'de şiddetli yağışlar etkisini gösterdi.... 1 aile tahliye edildi

Kaynak: AA

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Rize'de şiddetli yağışlar devam ederken bazı noktalarda toprak kaymaları yaşandı. Tunca beldesinde 1 aile tedbir amaçlı tahliye edildi.

Merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldeleri, Ardeşen'e bağlı Tunca beldesi, Çamlıhemşin, Çayeli, Güneysu, Hemşin ve Pazar ilçelerinde öğleden sonra başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

Ardeşen'in Yukarıdurak, Aşağıdurak, Armağan, Seslikaya, Yeşiltepe, Işıklı, Doğanay, Akdere ve Bayırcık köyleri ile Merkeze bağlı Karasu, Ambarlık, Güzelköy, Çamlıhemşin'e bağlı Derecik, Güllüköy, Güneysuya bağlı Çamlıca, Bulutlu ve Yüksekköy, Hemşin'e bağlı Levent köyü, Pazar'a bağlı Tütüncüler, Şehitlik, Papatya, Yücehisar, Suçatı, Derinsu, Şentepe köylerinde yağışa bağlı toprak kaymaları meydana geldi.

İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 11. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri, alınan tedbirlerin ardından yol açma çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Tunca beldesinde ise jandarma ekipleri, yağış sonrası tedbir amacıyla aynı aileden 4 kişiyi bulundukları evden alarak akrabalarının yanına yerleştirdi.

Yağışın devam ettiği bölgede jandarma, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı zamanında müdahale etmek için bekleyişini sürdürüyor.

Etiketler : şiddetli yağış toprak kayması tedbirli tahliye
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