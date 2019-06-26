Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit etmişti... İstenen ceza belli oldu

Hazırlanan iddianamede, trafik polisi İsmail Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

(DHA)