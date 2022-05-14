Başkan Erdoğan: Gerçekten gurur verici bir eser oldu

Başkan Erdoğan: Gerçekten gurur verici bir eser oldu

Dünyada sadece 5 tane olan ve bunun ikisi Türkiye'de olan denize dolgu yapılarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Dev havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev birlikte yaptı. Açılış törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ülkemizin iftihar verici eserleri arasında yerini alan Rize-Artvin Havalimanımızın şehirlerimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Sıfırdan yapmışcasına yenilediğimiz havalimanları da var. Yaklaşık 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize Artvin havalimanı 3 bin metrelik pisti, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminaliyle gurur verici eser oldu.

* Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık.

* Tüm mimari bölgemizin özelliklerine göre tasarlandı.

* 5 yılda yaklaşık 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlandı.

* Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir.

* Bu hizmet ne dağların ne denizlerin, bizim hizmet isteğimizin önünde duramayacağının bir kanıtıdır.

* Havalimanımız komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

* Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır.

* Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz.

* Tarımdan ticarete, eğitimden turizme her alanda bölgenin potansiyeli değerlendirilecek.

* Yıllık 1 milyar 888 milyon kWh enerji üretecek Yusufeli Barajı'nda su tutma aşamasına geldik.

* Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu, büyük bir başarı hikayesidir.

* Bizi yıllarca tek parti faşizmi ile vesayetin sinsi oyunlarıyla, darbelerle, terör örgütleriyle oyaladılar.

* Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bir iklimde ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz.

* Biz yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla ülkemizi büyütmek için çalışıyoruz.

* Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır.

* Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gaflet ve ihanetine rağmen bayrağı daha yukarı dikmek için yolumuza devam edeceğiz.

* Eksiklerimiz, hatalarımız elbette olmuştur. Ama asırlık reformlar yanında bunlar devede kulak.

* Hayat pahalılığıyla mücadelemizi bir yandan gelirleri artırıp bir yandan enflasyonu bastırarak devam ettiriyoruz.

* Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz. Destekle birlikte çayın kilo fiyatı 7 lirayı bulacak.

BAKAN İSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Amacımız ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunan sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi inşa etmektir." diye konuştu.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM: HAYALLER BİR BİR GERÇEK OLUYOR

Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hayaller bir bir gerçek oluyor. Kim derdi ki hırçın Karadeniz'e gemler vurulur ve o denizin üzerine dünyanın sayılı havalimanı kurulur." dedi.

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Yeniden kardeş Türkiye topraklarında olmaktan çok memnunum. Türkiye kendi ülkesi içinde büyük projelere imza atmaktadır. Okullar, köprüler, havalimanları Türkiye'nin gücünü gösterir. Bu güzel tören de benim buraya iştirakim birlik ve beraberliğin sembolüdür. 2. Karabağ Savaşı bizim müşterek tarihimizdir. Biz dünya çapında birbirine en yakın ülkeleriz ve ülkelerimiz büyük sınavlardan geçmiştir. Biz resmen müttefikiz." ifadelerini kullandı.