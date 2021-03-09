Risk haritası kızarıyor: Kısıtlamalar geri dönebilir

Türkiye'de koronavirüs risk haritası iki haftada bir yayınlanacak. İlk harita 1 Mart'ta yayınlandı. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de her 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Son rakamlarda pek çok ilde artış gözlemlendi.

TRT Haber'de geçen habere göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, haritada risk seviyesi yükselecek illerde yaşanacakları değerlendirdi:

"Haritada rengi turuncu ve kırmızı olan illerde toplumun pek çok kesimini etkileyen tedbirler uygulanıyor. Bunların başında hafta sonu sokağa çıkma yasağı geliyor. Rengi kırmızıya ve turuncuya dönen illerde aynı durum söz konusu olacak.

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerin düşük riskli ve orta riskli bölgelerde kısıtlamaları kaldırıldı. Ancak bu yerler haritada yüksek ve çok yüksek riskli kısma geçerse kısıtlamalar tekrar söz konusu olacak.

Önemli noktalardan bir tanesi de okullar, eğer illerde yüksek riskli ve çok yüksek riskli yöne eğilim söz konusu olursa burada da sorun olacak. Bu illerde eğitime çevrim içi olarak devam edilecek."

Kırmızı renge geçenlerde bir başka önemli hususun da restoran kafe ve benzeri işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması olacağını söyleyen İlhan, tüm vatandaşları vaka sayılarını düşürmek için gayret göstermeye çağırdı:

"Edirne'den Kars'a tüm Türkiye mevcut renklerinin bir alt seviyeye düşmesi için çaba sarf etmeli. Mavi renkli illerimizin azaldığını gözlemliyoruz. O yüzden tüm illerimizin bir gayret içinde olması gerekiyor."

İkinci haritanın da önümüzdeki günlerde yayınlanmasıyla illerdeki son durumun ortaya çıkması bekleniyor.