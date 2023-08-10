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10 Ağustos 2023 Perşembe 20:51:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:51:00

Reyhanlı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda onlarca tabanca ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında Fidanlık Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Ekipler, depoda yaptığı aramada sırt çantasında 18 ruhsatsız el yapımı tabanca, 1 av tüfeği dipçiği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : hatay silah kaçakçılık operasyon
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