10 Eylül 2020 Perşembe 14:26:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 14:28:00
Reyhanlı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı
- Dışişleri'nden Fransız Macron'a sert tepki: Doğu Akdeniz'de oyunlarını bozduğumuz Macron iç acısıyla Türkiye'ye saldırıyor
- Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
- Reyhanlı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi
- İstanbul'da FETÖ operasyonu! 43 tutuklama
- AK Parti'den Fransız'a ders gibi sözler: Kimsenin gücü yetmez