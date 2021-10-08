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08 Ekim 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 11:26:00

Reuters duyurdu! Türkiye'den sürpriz F-16 hamlesi

Kaynak: Reuters

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Türkiye ABD'den 40 adet F-16 savaş uçağı almak için teklifte bulundu.

Türkiye, 40 adet F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için ABD'ye talepte bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre Satın alma ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar düzenlemelerine tabi olduğu için ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra da ABD Kongresi'nden onay alması gerekecek.

Etiketler : Türkiye 40 adet F-16 F-16 savaş uçağı
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