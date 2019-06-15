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15 Haziran 2019 19:11 | Cumartesi

Restore edilen Balkanlar'ın en eski Türk camisi ibadete açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1394'te Bulgaristan Hasköy'de inşa edilen ve Balkanlar'ın en eski Türk camisi olarak bilinen Eski Cami'yi restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açtı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Osmanlı tarafından 1394'te inşa edilen, restorasyonu Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen caminin açılışında konuşan Erbaş, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e davetinden dolayı teşekkür ederek, Türkiye ve Balkanlar'ın ortak kültürel mirasının nadide eserlerinden biri olan Eski Cami'nin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, caminin Balkanlar'daki en eski Türk camisi olarak bilindiğini aktardı. 

Erbaş, "Bu güzide eser, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğünün yaptığı restorasyon çalışması ile geçmişine layık bir şekilde muhafaza altına alınmış oldu. Çalışmada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Bulgaristan Hükümetine de iş birliğinden dolayı teşekkürlerini ileten Erbaş, bu tip restorasyon çalışmalarının aynı zamanda ülkeler arasında güzel bir iş birliği imkanı fırsatı sunduğuna işaret etti. Erbaş, bu örneklerin çoğaltılmasının ve gelecek nesillere birlikte yaşama kültürünün daha iyi aktarılmasının önemine vurgu yaptı. 

"Hoşgörünün, barışın, kardeşliğin sesi olmaya devam edelim" 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş nefret dili, aşırıcılık, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, her türlü dinsel nefret ve İslamofobi'nin giderek yayıldığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri ve kukla yapılar İslam'ın en temel kavramlarını dahi istismara cüret ederken; Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere ve Sri Lanka'daki kiliselere yapılan korkunç saldırılarda olduğu gibi teröristlerin tarihsel ve dini unsurları nefret dolu ideolojilerini yayma amacıyla nasıl kullandıklarını da görüyoruz. Bu esef verici gelişmelerle dolu günümüz dünyasında biz yine de hoşgörünün, barışın, dostluğun ve kardeşliğin sesi olmaya hep birlikte devam edelim.”

Erbaş, açılışın ardından Eski Cami'de öğlen namazını kıldırdı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Filibe Türkiye Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü Yüksek Şura Başkanı Vedat Sabri Ahmet, Hasköy Belediye Başkanı Dobri Belivanov, Hasköy Bölge Müftüsü Basri Emin Efendi, Batı Trakya Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve çok sayıda davetli katıldı.

AA

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