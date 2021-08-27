Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

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27 Ağustos 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 09:41:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.

Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

İLK TAKSİT 1 ARALIK'TA ÖDENECEK

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan imza Alacakların Yeniden Yapılandırılması
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