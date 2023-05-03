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Resmi Gazete'de yayımlandı: Mühendis alımı yapılacak
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 04:00:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Mühendis alımı yapılacak

Kaynak: IHA

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Diyanet İşleri Başkanlığına mühendis alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatına 20 adet mühendis alımı yapacak. Adaylar arasından 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadarı başkanlıkça yapılacak olan sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

Alımı yapılacak olan 20 kişi arasından 18'inin üniversitelerin; bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği programlarından mezun olması, 2'sinin ise adli bilişim mühendisliği lisans programlarından mezun olması ve 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Müracaatlar 2 Mayıs - 12 Mayıs tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılabiliyor. Sözlü sınav ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Etiketler : DİB resmi gazete mühendis alımı
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