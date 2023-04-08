VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mobilyacı şampiyon
İftar sonrası yeşil çay önerisi
Cesur kararlar alma vakti geldi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis kararları
Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis tatile giriyor
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
08 Nisan 2023 Cumartesi 06:19:00 - Güncelleme:08 Nisan 2023 Cumartesi 06:19:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Meclis kararları

Kaynak: AA

ABONE OL

TBMM Genel Kurulunda, boş bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna birer üye seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu'nda boş bulunan RTÜK ve KVKK'ye, 6 Nisan'da birer üye seçimi yapıldı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, CHP grubuna düşen bir üyelik için TBMM Genel Kurulu'nun 6 Nisan'daki 86'ncı birleşiminde yapılan oylamada Tuncay Keser'in, RTÜK üyesi olması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kurulu'nun aynı birleşiminde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, KVKK'de boş bulunan bir üyelik için yapılan seçimin sonucunda da Cennet Alas Şekerbay, KVKK üyeliğine seçildi.

Etiketler : rtük resmi gazete tbmm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX