Resmi Gazete'de yayımlandı: İzin ve lisans belgeleri iptal edilecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: İzin ve lisans belgeleri iptal edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü amacıyla çevre izin ve lisans belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

GERİ KAZANIM TESİSLERİNE "ÇEVRE LİSANSI" ALMA ŞARTI GETİRİLDİ

Yönetmelikte yer alan çevre lisans konularıyla ilişkili geçen hafta "Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" yürürlüğe girmesi ile uygulamada boşluk yaşanmaması için izin lisans yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında ek listelerdeki faaliyet türleri, terminolojileri, limit ve eşik değerleri güncellendi.

Buna göre, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerine, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde "çevre lisansı" alma şartı getirildi.

KASTEN YANGIN ÇIKARDIĞI TESPİT EDİLİRSE BELGELERİ İPTAL OLACAK

Ayrıca Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği'ne tabi tesislerden de il müdürlüklerine yapacakları uygunluk başvuru aşamasında, Sıfır Atık Yönetmeliği'ndeki yükümlülüklerini yerine getirmesi istenecek.

Yönetmeliğe, son dönemde sıkça karşılaşılan geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınlara ilişkin hükümler de eklendi.

Bu kapsamda geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınlara ilişkin soruşturma ve raporlarda yangının işletmeci tarafından kasten çıkarıldığının tespiti durumunda izin ve lisans belgeleri iptal edilecek. Bu işletmeler, 3 yıl süreyle tekrar çevre izin ve lisans başvurusunda bulunamayacak.