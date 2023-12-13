VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyi Parti'de yaprak dökümü... Bazı meclis üyeleri ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Hamas lideri Heniyye: Gazze'yle ilgili içinde Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir
Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı
Suriye'deki ABD üslerine SİHA saldırısı
Marmara 3.7 ile sallandı
Biden'a mektup yazdı: Biz de bu katliamın suç ortağıyız
13 Aralık 2023 Çarşamba 23:29:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 23:29:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV G4-Viranşehir 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) TM-Dikmen TM Enerji İletim Hattı, 154 kV Çivril GES TM-Çivril TM Enerji İletim Hattı, 154 kV G4-Viranşehir 4 GES TM-Kırlık TM Enerji İletim Hattı, 400/154 kV Bayramiç Havza TM Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi, 154 kV Atares-2 RES TM-(Bandırma RES TM-Akçalar TM) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesine ilişkin kamulaştırma bilgi ve güzergahları kararda belirtilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Burdur'da kurulacak Gökbel I-II HES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi, Bursa'da kurulacak Taşpınar RES Üretim Tesisine Ait Yardımcı Kaynak GES, Tokat'ta, Merkez ve Almus İlçelerinde Kurulması Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulması planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesislerinin yapımı amacıyla Yeşildurak Köyü sınırları İçerisindeki 197 ve 376 parsel numaralı taşınmaz, Hatay'ın Kumlu ilçesinde kurulacak RMS-A Şehir Giriş İstasyonu Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin yapımı amacıyla Uzunkeli Mahallesi sınırları içerisindeki 6 Parsel numaralı taşınmaz, Hacıhıdırlar RES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Aydın ve Denizli'de bulunan bazı taşınmazlar, Balıkesir'deki Tatlıpınar RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasite artışı için gerekli bazı taşınmazlar, Çanakkale'de kurulacak Karatepe RES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi ve Harmancık RES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazlar ile Rize'de bulunan bazı taşınmazların da Çayhan 1 Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Sivas'ta bulunan S:361 Numaralı IV. Grup Maden (Demir) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü uhdesindeki Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yer alan S:88020 ruhsat numaralı sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Ordu-Fatsa Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar da Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Etiketler : kamulaştırma enerji projeleri taşınmazlar
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
Kazakistan çıkarması

Kazakistan çıkarması
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"

"Göğebakan'ın sesini kullanmadık"
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX