Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 154 kV G4-Viranşehir 2 Güneş Enerjisi Santrali (GES) TM-Dikmen TM Enerji İletim Hattı, 154 kV Çivril GES TM-Çivril TM Enerji İletim Hattı, 154 kV G4-Viranşehir 4 GES TM-Kırlık TM Enerji İletim Hattı, 400/154 kV Bayramiç Havza TM Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergahı Projesi, 154 kV Atares-2 RES TM-(Bandırma RES TM-Akçalar TM) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesine ilişkin kamulaştırma bilgi ve güzergahları kararda belirtilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Burdur'da kurulacak Gökbel I-II HES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi, Bursa'da kurulacak Taşpınar RES Üretim Tesisine Ait Yardımcı Kaynak GES, Tokat'ta, Merkez ve Almus İlçelerinde Kurulması Planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesislerinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde kurulması planlanan Doğal Gaz Dağıtım Tesislerinin yapımı amacıyla Yeşildurak Köyü sınırları İçerisindeki 197 ve 376 parsel numaralı taşınmaz, Hatay'ın Kumlu ilçesinde kurulacak RMS-A Şehir Giriş İstasyonu Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin yapımı amacıyla Uzunkeli Mahallesi sınırları içerisindeki 6 Parsel numaralı taşınmaz, Hacıhıdırlar RES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Aydın ve Denizli'de bulunan bazı taşınmazlar, Balıkesir'deki Tatlıpınar RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasite artışı için gerekli bazı taşınmazlar, Çanakkale'de kurulacak Karatepe RES Yardımcı Kaynak GES Elektrik Üretim Tesisi ve Harmancık RES Elektrik Üretim Tesisi için gerekli bazı taşınmazlar ile Rize'de bulunan bazı taşınmazların da Çayhan 1 Regülatörü ve HES Elektrik Üretim Tesisinin yapımı amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Sivas'ta bulunan S:361 Numaralı IV. Grup Maden (Demir) işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü uhdesindeki Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yer alan S:88020 ruhsat numaralı sahada asfaltit üretim faaliyetlerinin devamı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Ordu-Fatsa Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımında ihtiyaç duyulan taşınmazlar da Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.