Resmi Gazete'de yayımlandı: DEAŞ ile iltisaklı kişilerin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı bazı kişilerin ve şirketlerin mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 17 kişi ve 4 şirketin mal varlıkları donduruldu. Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- "Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
- İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklamalar
- Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
- 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
- PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
- Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de