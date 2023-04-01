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01 Nisan 2023 Cumartesi 04:24:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 04:24:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: Büyükelçi atama ve görevden alma kararları

Kaynak: IHA

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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,

Kanada Büyükelçisi Kerem Uras merkeze alınırken yerine Esra Demir, Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, merkeze alınırken yerine Hilmi Ege Türemen atandı. Ayrıca Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan ve Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muteber Kılıç atandı. Atama kararlarının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Etiketler : resmi gazete atama büyükelçi

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