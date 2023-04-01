Resmi Gazete'de yayımlandı: Büyükelçi atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,

Kanada Büyükelçisi Kerem Uras merkeze alınırken yerine Esra Demir, Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, merkeze alınırken yerine Hilmi Ege Türemen atandı. Ayrıca Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan ve Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muteber Kılıç atandı. Atama kararlarının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.