07 Ekim 2020 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:07 Ekim 2020 Çarşamba 07:20:00
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bazı maddeler uyuşturucu kapsamına alındı
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı kararıyla bazı maddeler, 2313 sayılı "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" hükümlerine tabi tutuldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 6 madde kanun hükümlerine tabi edildi.
Söz konusu "maddelere" kararın ekinde yer verildi.
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