Resmi Gazete'de yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı alındı
Kaynak: AA
Bilecik'teki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bilecik'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bilecik'te dördüncü grup madenlerden volframit, altın ve gümüş işletme ruhsat sahası sınırları içinde kalan, altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Ayrıca, Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin Beyanlarla Birlikte Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi.
12 Şubat 2004'te Paris'te imzalanan "28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokol"ün çekinceyle birlikte onaylanmasını uygun bulan kanun da yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu kanunlara ilişkin teklifler 6 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti
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