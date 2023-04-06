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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 komisyon hakkında karar verildi
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06 Nisan 2023 Perşembe 03:47:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 03:47:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 komisyon hakkında karar verildi

Kaynak: AA

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TBMM'deki 4 ayrı komisyonun Meclis'in tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Dilekçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının tüm yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun TBMM'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilecek.

Söz konusu kararlar Genel Kurul'un 4 Nisan'daki 84'üncü birleşiminde alındı.

Etiketler : resmi gazete tbmm komisyon

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